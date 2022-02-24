Пропавшая жительница Ачинска, найденная мёртвой, могла умереть от переохлаждения

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В Ачинске Следственный комитет проводит проверку по факту гибели местной жительницы, пропавшей 18 февраля. Как сообщает ведомство, эксперты предварительно установили, что женщина могла умереть от переохлаждения организма.

Напомним, что тело пропавшей жительницы Ачинска нашли 22 февраля открытом участке местности, вблизи дома по улице Дзержинского. Специалисты не нашли криминальных следов на теле погибшей. Все личные вещи и ценности были при ней.

Женщина ушла из дома 18 февраля, через сутки о её пропаже заявили родственники – жительница Ачинска не выходила на связь с семьей и они забили тревогу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели женщины.