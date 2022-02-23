Пропавшую в Ачинске пять дней назад 42-летнюю женщину нашли мертвой

Пропавшую в Ачинске в минувшую пятницу женщину нашли мертвой. Ее поисками занималась полиция и добровольцы, волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Известно, что Наталья Максимец вышла из дома вечером 18 февраля, она жила в 9-м микрорайоне. И с тех пор о ней ничего не было известно.

В группе волонтеров среди комментариев под постом фигурирует ачинский ресторан «Ночь востока», где женщина, предположительно, проводила время незадолго до своего исчезновения. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия прокомментировали "Комсомольской правде"-Красноряск, что видимых признаков криминальной смерти нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, что стало причиной трагедии. Из личных вещей ничего не похищено.

Напомним, что в июле 2021 года в Красноярске пропала 41-летняя Вероника Коробкина, которая также посещала кафе. Ее тело нашли спустя две недели, над ней надругались, убили и закопали тело в лесополосе за городом. Два подозреваемых уже задержаны, третий объявлен в федеральный розыск.