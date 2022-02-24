Продолжается прием заявок на творческий конкурс «Лес глазами детей»

Рисунок Григория Тронина Фото: личный архив

До окончания приема заявок на творческий конкурс «Лес глазами детей» остались считанные дни. Поэтому ребятам, которые хотели бы принять в нем участие, стоит поторопиться. Прямо сейчас берите в руки карандаши и рисуйте, рисуйте, рисуйте! Или же можно сделать видеоролик. В том и другом случае тема одна, но очень обширная – лес! Кто в нем живет, что в нем растет, как себя в нем вести, кто его охраняет от огня.

В Красноярском крае борьбу с огнем в лесах ведут специалисты краевого Лесопожарного центра – это парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, специалисты наземной службы.

Так, Григорий Троник из Красноярска смог очень реалистично изобразить работу лесных пожарных.

Напоминаем, что творческий конкурс «Лес глазами детей» проводится в преддверии Международного дня защиты лесов. Это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» и Лесопожарного центра Красноярского края.

Рисунок Виолетты Усовой Фото: личный архив

В финал попадут 12 участников. Из них шестеро – это победители голосования в двух номинация, еще шестеро – это выбор краевого Лесопожарного центра и «Комсомольской правды» - Красноярск.

Торжественное награждение победителей состоится в Музее леса Красноярского края. Каждому будут вручены памятные подарки и дипломы. Конкурсанты, которые не займут призовые места, после подведения итогов конкурса смогут скачать дипломы участников на сайте «Комсомолки».

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 7 по 27 февраля 2022 года – прием конкурсных работ.

С 28 февраля по 15 марта 2022 года – голосование.

С 16 по 18 марта 2022 года – подведение итогов.

21 марта 2022 года – торжественное вручение подарков победителям.

Более подробно о конкурсе здесь!