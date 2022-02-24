Мэр встретился с юными программистами – участниками проекта «Цифровые навыки»

Фото: Администрация Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин посетил школу №155 и принял участие в открытом уроке информатики в рамках проекта «Цифровые навыки», который реализуется на платформе международной школы программирования «Алгоритмика».

На занятии ученики 4 класса вместе с главой города изучали такие понятия как «среда программирования» и учились писать скрипты на языке программирования «Скретч», а также познакомились с набором команд языка. Благодаря этим знаниям школьники смогут создать свой анимированный мультфильм или компьютерную игру. Помимо программирования на подобных уроках школьники изучают создание сайтов, веб-дизайн, разрабатывают собственные IT-проекты.

Разработчиком учебной программы и платформы, на которой обучаются дети, стала международная школа программирования «Алгоритмика». Она проводит обучение детей и взрослых в 66 странах мира.

- Дети, участвующие в проекте «Цифровые навыки», не только постигают основы цифровой грамотности и учатся программированию, но и развивают такие важные навыки, как креативность, критическое мышление, коммуникабельность, умение работать в команде. Именно эти компетенции помогут им в дальнейшим овладеть профессиями будущего, – сказал исполнительный директор по работе с органами государственной власти международной школы программирования «Алгоритмика» Павел Шклюдов.

Проект по обучению школьников цифровым навыкам в пилотном режиме был запущен в Красноярске в 2020 году. Тогда в нём приняли участие более 550 детей из семи красноярских школ. На сегодняшний день программа реализуется уже в 48 общеобразовательных учреждениях с охватом около 3300 учеников 3-6 классов.

Партнёром реализации программы в Красноярске выступает Новоангарский обогатительный комбинат – одно из крупнейших промышленных предприятий края. Курирует инициативу главное управление образования города.

- Очень рад, что проект по обучению навыкам XXI века набирает активные обороты в Красноярске. Это говорит не только о его востребованности, но и в целом об интересе и желании самих детей погружаться в мир цифровой вселенной, пробовать свои силы и развиваться в сфере IT-индустрии. Надеюсь, что из среды наших юных программистов однажды вырастут асы этой востребованной профессии и авторы прорывных разработок в цифровой среде. Наша общая задача – открывать больше возможностей для самореализации ребятишек, и я благодарен нашим партнёрам в лице Новоангарского комбината, которые считают важным инвестировать в подрастающее поколение, – отметил Сергей Ерёмин.