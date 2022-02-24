МегаФон продолжает развивать сеть мобильной связи в районах Красноярского края

За последний год модернизированы и построены базовые станции в 130 населенных пунктах региона. Фото предоставлено компанией

Компания МегаФон проанализировала мобильный трафик в небольших поселениях Красноярского края. Данные показали, что число абонентов в пригородных зонах за год увеличилось почти на 20%. Причем на этих территориях есть возможность пользоваться всеми онлайн-сервисами, как и в мегаполисе. Чаще всего жители региона выбирают пригород Красноярска: Манский, Березовский и Емельяновский районы, а также Канский, Иланский и Ачинский районы. Аналитики зафиксировали здесь рост новых абонентов из близлежащих городов края и других регионов, в основном из Хакасии, Иркутской области и Бурятии, и даже из Москвы и Санкт-Петербурга. В популярных у красноярцев поселках летом и зимой разница мобильного трафика не превышает 10%. По активности в сети сельские пользователи не уступают красноярцам. Так, по данным аналитиков МегаФона, среднестатистический сельчанин скачивает в 2 раза больше трафика, чем житель столицы края. Смартфоны также мало отличаются от городских – среди популярных моделей Huawei Honor 10 Lite и Apple iPhone 7.

Отметим, за последний год МегаФон модернизировал и построил базовые станции в 130 населенных пунктах региона. При этом в половине из них оператор впервые запустил LTE. Благодаря развитию сети более 50 тысяч сельчан теперь могут пользоваться популярными цифровыми сервисами на скорости 4G: удаленно учиться и работать, приобретать товары онлайн, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы. Среди них жители маленьких деревень с населением меньше 300 человек, таких как Жербатиха, Малиногорка, Пушкино, Огоньки, Белая Таежка. Активнее всего строительство шло в Иланском, Ермаковском, Емельяновском, Богучанском, Абанском, Курагинском и Минусинском районах. Также оператор значительно увеличил емкость сети в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске и Канске. Средняя скорость 4G МегаФона в Красноярском крае достигла 36,1 Мбит/с, по данным исследования международной компании Ookla, это лучший результат в регионе.