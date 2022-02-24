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Общество24 февраля 2022 4:52

В Красноярске ищут подрядчика для обслуживания 29 городских фонтанов

Начать нужно будет с подготовки сооружений к сезону
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске администрация ищет подрядчика, который будет содержать и обслуживать 29 городских фонтанов в предстоящем сезоне. Тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо будет начать подготовку к будущему сезону работы фонтанов – первый запуск происходит традиционно 9 мая. Также нужно будет ремонтировать, чистить и налаживать фонтаны по мере необходимости.

В этом году работать будут не все фонтаны – композиции «Реки Сибири» на Театральной площади требуется ремонт, поэтому её включать не будут. В этом сезоне будут искать подрядчика на проведение обследования и создание проектно-сметной документации. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Ну а сам ремонт запланирован на следующий сезон.