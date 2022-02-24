«Славнефть-Красноярскнефтегаз» вошла в восьмерку лучших работодателей в Красноярском крае в 2021 году. Фото: предоставлено компанией

Рейтинг работодателей России – это масштабное независимое исследование рынка работодателей, самый авторитетный индекс страны, в методологии которого учтены лучшие мировые практики. Он проводится с 2010 года. Результаты 2021 года представляет HeadHunter.

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» принял участие в Рейтинге работодателей впервые. И сразу же попал в восьмерку лучших компаний Красноярского края «Славнефть-Красноярскнефтегаз», заняв третье место по количеству баллов. И первое место среди крупных организаций с численностью сотрудников 1001 – 5000 человек. Помимо этого, в масштабах страны «Славнефть-Красноярскнефтегаз» занял 67-е место из почти двух тысяч участников конкурса.

Компании в Рейтинге распределяются по категориям численности персонала. Сам Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей. Первая часть анализа включает в себя результат опроса сотрудников компании – готовы ли они рекомендовать ее другим, как работодателя (40% от общей оценки). Вторая часть: мнение соискателей, интересно ли им предложение работать в данной компании (40%). Третья составляющая анализа:данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается ее HR-функция (20%).

в «Славнефть-Красноярскнефтегазе» трудятся более 1,5 тысяч человек, забота о каждом и на производстве, и вне его – важный аспект корпоративной политики. Помимо обязательного социального пакета есть ряд добровольных обязательств: льготные путевки на отдых и лечение, материальная помощь, льготы при покупке жилья, бесплатные занятия спортом и многое другое. Плюс возможность повышения уровня профобразования. За прошлый год 1430 работников предприятия прошли переобучение, приобрели новые знания и повысили свою квалификацию.