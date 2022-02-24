Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу три красноярских ресторана попали в топ-50 лучших заведений России. По версии жюри ресторанной премии Wheretoeat Russia достойными оказались рестораны 0,75 Please, Tunguska и «Чешуя». Эксперты из ресторанной и винной сферы отмечают, что красноярские заведения оказались почти единственными из Сибири, кто попал в этот список.

В итоге ресторан «Чешуя» занял 37 место, место, Tunguska — 21 место, а лидером среди «сибиряков» оказался 0,75 please – у него 18 позиция. Всего эксперты отметили 100 заведений.