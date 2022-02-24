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Общество24 февраля 2022 4:25

Сразу три красноярских ресторана попали в топ-50 лучших заведений России

Эксперты отметили рестораны 0,75 Please, Tunguska и «Чешуя»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу три красноярских ресторана попали в топ-50 лучших заведений России. По версии жюри ресторанной премии Wheretoeat Russia достойными оказались рестораны 0,75 Please, Tunguska и «Чешуя». Эксперты из ресторанной и винной сферы отмечают, что красноярские заведения оказались почти единственными из Сибири, кто попал в этот список.

В итоге ресторан «Чешуя» занял 37 место, место, Tunguska — 21 место, а лидером среди «сибиряков» оказался 0,75 please – у него 18 позиция. Всего эксперты отметили 100 заведений.