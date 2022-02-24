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Происшествия24 февраля 2022 1:57

В Красноярске из-за столкновения «Тойота Витц» опрокинулась на крышу

Водитель иномарки получил ушибы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Глинки столкнулись два автомобиля, после чего одна из них опрокинулась на крышу. Как сообщают в ГИБДД, один из водителей получил ушибы.

ДТП произошло около 10 утра 23 февраля. По предварительным данным, «Дэу» создал помеху, из-за чего опрокинулась «Тойота». Пока точные причины аварии не установлены, но уже известно, что сначала водитель «Дэу» признал вину, а потом начал её отрицать.

Из-за чего случилась авария и кто в ней виноват – будут разбираться сотрудники ГИБДД.