В выходные на лед Красноярского водохранилища выехали почти 2000 машин. Фото: группа ВК "Дивногорск Официальный"

В минувшие выходные на лед Красноярского водохранилища в районе Бирюсинского залива выехали около двух тысяч автомобилей. Это только те, кто держал путь через официальный заезд. Но ведь существуют и другие скрытые пути. Погода была отличная, солнечно, а прогуляться по льду для многих красноярцев и дивногорцев – любимое занятие. Оставили машины и пошли. Тут и воздух свежий, и тишина, и красоты Мамонтовой пещеры и Царских ворот. Нельзя просто так взять и не сделать кучу фотографий на память.

Все бы хорошо, но только есть в этом большой риск, рассказали в администрации города Дивногорска. Каким бы ни был на вид прочным ледовый покров, от такого количества машин и людей в одном месте он может не выдержать. Особенно рискованно возле берега, где отраженное от скал тепло нарушает структуру льда. Плюс из-за подводных течений в Бирюсинском заливе толщина может быть неоднородной. Примеров, когда автомобили оказывались в полынье, в прошлые годы было немало.

Городские власти напоминают, что от базы «Белые паруса» до базы отдыха «Берендей» оборудована зимняя трасса, она регулярно проверяется, специалисты следят за ее состоянием. А за катание вне этой дороги они ответственности не несут. Безопасно припарковать автомобиль можно на берегу или же на расстоянии 10-15 метров от официальной зимней дороги. Важно, что и расстояние между автомобилями также должно быть не менее в 10-15 метров.