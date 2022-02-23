В Красноярске девушка собиралась спрыгнуть с Октябрьского моста Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 22 февраля, на Октябрьском мосту проезжающие автомобилисты заметили девушку. Она стояла за перилами над основным руслом, возле правого берега и гипермаркета «Окей». Это было примерно в 21:15 вечера. Сомнений в том, что она собирается сделать, не было. Поэтому очевидцы позвонили на телефон экстренной службы, а там уже передали сигнал и спасателям, и в полицию. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Спасатели примчались на катере на случай, если отчаянная девушка все же решится искупаться в ледяной енисейской воде. Но сотрудникам полиции удалось убедить ее не делать рискованный шаг, поскольку это не просто опасно, а смертельно опасно: большая высота, низкие температуры, тяжелые травмы (ей это надо?). Правоохранителям удалось найти нужные слова, девушка спасена. Правда, ей пришлось писать объяснение.