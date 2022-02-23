В Красноярске инспекторы ДПС задержали пьяного таксиста с пассажиром. Стоп-кадр видео

Накануне, 22 февраля, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили такси возле моста «777». С шашечками, как положено. В салоне пассажир. Но при первом же взгляде на водителя стало понятно – человек пьян. А когда пригласили его в служебный автомобиль и сделали алкотест, прибор показал результат 0, 65 мг/л.

Отпираться не было смысла, таксист пояснил, что накануне действительно выпил пива (про пиво инспекторы не очень-то поверили), а наутро вышел на работу. Заявку он взял в Ленинском районе и вез пассажира на улицу Пограничников.

На 23-летнего водителя составили протокол за то, что управлял автомобилем подшофе. За это ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. И наверняка придется найти другую работу, не связанную с перевозками, поскольку его могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Предотвратить опасные последствия и сообщить о нетрезвом водителе можно по круглосуточному телефону «Синяя линия»: (391) 263-10-19.