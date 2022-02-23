В больницы Красноярского края направят первую партию автомобилей «Лада Ларгус». Фото: минздрав

В регион в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступила первая партия новеньких автомобилей «Лада Ларгус». Их направят в Кежемский, Рыбинский, Ачинский, Саянский, Назаровский районы и в город Лесосибирск. В настоящее время 11 единиц техники общей стоимостью 15,6 миллионов рублей проходят процедуру оформления документов.

- Это многоцелевой универсальный автомобиль, первая разработка концерна «АвтоВаз». Машина очень удобная, имеет три модификации салона: может быть только пассажирской 7-местной, может быть грузопассажирской, также в салон помещаются носилки, - рассказал руководитель предприятия «Санавтотранс» Евгений Петроченко.

В региональном министерстве здравоохранения напомнили, что первые «Нивы» для сельских фельдшеров поступили в край зимой 2020-2021 года. В 2022 году в рамках нацпроекта краевой автопарк пополнится 58 единицами техники. В регион поступят автомобили «Лада» различных модификаций, 4 микроавтобуса, 29 единиц санитарного автотранспорта.