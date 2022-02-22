Медицинским организациям Красноярского края перечислено за оказание услуг по родовым сертификатам более 276 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярским региональным отделением ФСС в 2021 заключено 76 договоров с медицинскими организациями края на оплату родовых сертификатов, сообщает пресс-служба ФСС.

За услуги, оказанные в 2021 году по родовым сертификатам беременным женщинам, родившим женщинам и детям региональное отделение Фонда перечислило медучреждениям края более 276 млн рублей.

По данным информационно-аналитической системы Фонда социального страхования в 2021 году в Красноярском крае родилось 27356 детей, из них 13174девочек и 14182 мальчика, в том числе 260 двоен, 7 троен. Больше всего детей родилось в Красноярске и Ачинске.