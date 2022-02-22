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Общество22 февраля 2022 10:40

Медицинским организациям Красноярского края перечислено за оказание услуг по родовым сертификатам более 276 млн рублей

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Медицинским организациям Красноярского края перечислено за оказание услуг по родовым сертификатам более 276 млн рублей

Медицинским организациям Красноярского края перечислено за оказание услуг по родовым сертификатам более 276 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярским региональным отделением ФСС в 2021 заключено 76 договоров с медицинскими организациями края на оплату родовых сертификатов, сообщает пресс-служба ФСС.

За услуги, оказанные в 2021 году по родовым сертификатам беременным женщинам, родившим женщинам и детям региональное отделение Фонда перечислило медучреждениям края более 276 млн рублей.

По данным информационно-аналитической системы Фонда социального страхования в 2021 году в Красноярском крае родилось 27356 детей, из них 13174девочек и 14182 мальчика, в том числе 260 двоен, 7 троен. Больше всего детей родилось в Красноярске и Ачинске.