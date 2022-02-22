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Общество22 февраля 2022 10:18

В Красноярске подаренные Москвой троллейбусы оказались невостребованными

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Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске подаренные Москвой троллейбусы оказались невостребованными

В Красноярске подаренные Москвой троллейбусы оказались невостребованными

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске простаивают троллейбусы, подаренные Москвой. Об этом сообщает депутат красноярского Горсовета Константин Сенченко.

Сенченко на своей странице в Facebook разместил ответ главы дептранса Игоря Манченко. В нем указывается, что в период с 2019 по 2021 год Москва передала Красноярску 10 троллейбусов. Однако на линию выпускаются лишь две машины.

Все дело в том, что троллейбусный парк Красноярска сильно обновился в рамках национального проекта «Чистый воздух», поэтому в московских троллейбусах нужды нет.

Сейчас все транспортные средства находятся в автопарке. Их выпустят на линию при необходимости.