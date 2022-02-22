Красноярцы во время зимних игр в Пекине чаще всего смотрели хоккейные матчи

Хоккей - лидер по просмотрам спортивных трансляций Фото: Мария ЛЕНЦ

Самым популярным видом спорта у красноярцев на зимних играх в Пекине стал хоккей. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года. На хоккей пришлось 29% всех просмотров, на фигурное катание 13%, на биатлон 12%. На четвертом месте оказались трансляции по керлингу (10%), в котором наши команды не заняли призовых мест. На лыжные гонки, где российские спортсмены завоевали больше всего медалей, пришлось только 8% просмотров.

Какие состязания больше всего смотрели в России. Фото предоставлено компанией

Больше всего керлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО – только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Реже всего российские пользователи смотрели соревнования по скелетону, а для жителей Красноярского края наименее интересным видом спорта оказался бобслей. Красноярцы тратили больше всех времени на просмотр трансляций среди сибиряков. По России в целом главными фанатами зимних игр оказались жители Кировской области.

По данным МегаФона, предпочтения жителей Красноярского края практически совпадают с общероссийскими. Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио. Самым популярным видом спорта у россиян оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии. Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье – биатлон (10%), четвертое – лыжные гонки (7%), пятое – керлинг (6%).