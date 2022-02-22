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Общество22 февраля 2022 7:27

Мэр Красноярска Сергей Еремин в виде гифки поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Шуточное поздравление оформили молодые художники
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Мэр Красноярска Сергей Еремин в виде гифки поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Фото: vk.com/tvoe_vremya_krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин в виде гифки поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Фото: vk.com/tvoe_vremya_krsk

Сергей Еремин шуточно поздравил красноярских мужчин с грядущим Днем защитника Отечества. Главу города в виде гифки представили молодые дизайнеры команды #твое_время.

На гифке мэр Красноярска в синем именном поло держит традиционные подарки на 23 февраля – пару носков и пену для бритья. Авторы гифки добавили, что мэр таким образом желает всем мужчинам стабильности.

Сам градоначальник оригинальное поздравление от своего имени пока не прокомментировал.