40-летняя красноярка отправится на конкурс красоты в Индию. Фото: amkk_world

40-летняя Кристина Третьякова из Красноярска примет участие в конкурсе красоты «Миссис Glam Мира 2022». Как сообщают в Академии международных конкурсов красоты, мероприятие пройдет в Индии с 19 по 28 августа.

В 2020 году Кристина Третьякова выиграла титул «Миссис Красноярский Край 2020», а также принимала участие в шоу «Давай поженимся».

Фото: amkk_world

Женщина работает директором по развитию спорткомплекса «Сокол» и руководит SMM-агентством. Она воспитывает 13-летнего сына и 3-летнюю дочь.

Фото: amkk_world

Среди увлечений Третьяковой – моделинг, съемки, бизнес и участие в интересных проектах.