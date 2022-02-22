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Происшествия22 февраля 2022 3:45

Красноярская прокуратура проверяет сообщение о высадке 11-летней девочки из автобуса

Обстоятельства устанавливаются
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Красноярская прокуратура проверяет сообщение о высадке 11-летней девочки из автобуса

Красноярская прокуратура проверяет сообщение о высадке 11-летней девочки из автобуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января в Красноярске кондуктор 78-го автобуса якобы высадила 11-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по данному сообщению проводится проверка.

Сообщается, что 11-летняя школьница не смогла расплатиться за проезд транспортной картой через терминал. По словам матери ребенка, кондуктор сказала маленькой пассажирке, что билет стоит 51 рубль, с собой же у девочки таких денег не было. Тогда кондуктор высадила ее из автобуса.

Правдива ли версия матери или преувеличена сейчас выясняет прокуратура.