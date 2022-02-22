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Общество22 февраля 2022 2:27

Советником Александра Усса по вопросам малого и среднего бизнеса стал Вячеслав Полищук

Глава региона уже поставил задачи
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Советником Александра Усса по вопросам малого и среднего бизнеса стал Вячеслав Полищук

Советником Александра Усса по вопросам малого и среднего бизнеса стал Вячеслав Полищук

Фото: Мария ЛЕНЦ

21 февраля советником губернатора Красноярского края по вопросам малого и среднего бизнеса стал Вячеслав Полищук. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ходе рабочей встречи Александр Усс поставил перед Полищуком ряд задач. В обязанности советника входит взаимодействие с федеральными властями, региональными ведомствами, общественными организациями бизнесменов, а также формирование предложений по созданию благоприятной атмосферы для ведения бизнеса в Красноярском крае и снижению бюрократических барьеров для занятия предпринимательством.

Вячеслав Полищук – коренной красноярец, родился 1 августа 1969 года. В течение своей 27-летней карьеры он занимал руководящие должности в финансово-экономическом секторе в Красноярском крае, на Кавказе и в Крыму.