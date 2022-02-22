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Общество22 февраля 2022 1:56

В Красноярске лишь один бисквитный торт из 10 прошел проверку на безопасность

Не соответствуют нормам по микробиологическим показателям и наличию кишечной палочки
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске лишь один бисквитный торт из 10 прошел проверку на безопасность

В Красноярске лишь один бисквитный торт из 10 прошел проверку на безопасность

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский ЦСМ проверил бисквитные торты на безопасность. В организации передают, что лишь один торт из 10 прошел все испытания и признан безопасным.

Эксперты проверяли соответствие кондитерских изделий по микробиологическим показателям и по наличию бактерий группы кишечных палочек.

В итоге полностью безопасным признан лишь один торт – «Тирамису» от производителя ООО «Смарт». Остальные девять не прошли по микробиологическим показателям, а шесть из них оказались с кишечной палочкой. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться пройдя по ссылке.