В Красноярске лишь один бисквитный торт из 10 прошел проверку на безопасность Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский ЦСМ проверил бисквитные торты на безопасность. В организации передают, что лишь один торт из 10 прошел все испытания и признан безопасным.

Эксперты проверяли соответствие кондитерских изделий по микробиологическим показателям и по наличию бактерий группы кишечных палочек.

В итоге полностью безопасным признан лишь один торт – «Тирамису» от производителя ООО «Смарт». Остальные девять не прошли по микробиологическим показателям, а шесть из них оказались с кишечной палочкой. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться пройдя по ссылке.