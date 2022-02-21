ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса

По итогам 2021 года число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросло на 35%. Банк обслуживает почти 860 тысяч предпринимателей. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте увеличился на 16%, до 2 трлн рублей. Портфель привлеченных средств за год вырос до 2 трлн рублей – на 14%.

Росту клиентов СМБ во многом способствовало развитие цифровизации продуктов и сервисов, перезапуск дистанционных каналов продаж и обеспечение многоканального обслуживания, повышению доступности кредитных продуктов для малого бизнеса и предпринимательства, отмечают в банке. В 2021 году банк запустил новые цифровые кредитные продукты в расчете на потребности разных сфер бизнеса, в том числе предодобренные кредиты для ИП, которые еще не являются клиентами банка. Объемы онлайн-кредитования только во втором полугодии 2021 года выросли в 3,5 раза.

ВТБ запустил выдачу электронных банковских гарантий в пользу налоговых органов, а электронные таможенные гарантии стали доступны для предпринимателей и малого бизнеса. Линейка экспресс-гарантий расширилась продуктами для участия в госзакупках и различных коммерческих контрактах.

Более 90% клиентов открывают депозиты в ВТБ дистанционно в интернет-банке и мобильном приложении.

В 2021 году ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей, в котором представлено более 50 банковских и небанковских продуктов и расширил функциональность мобильного приложения для бизнеса. Запущен новый сервис дистанционной регистрации бизнеса, а открытие расчетного счета в банке ускорено до 20 минут.