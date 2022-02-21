Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 8:00

В центре Красноярска сбили пешехода, перебегавшего дорогу по «зебре»

Судя по видео, он решил перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В центре Красноярска иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу по зебре. Видео появилось в паблике «ЧП Красноярск». Судя по кадрам, автомобилист проезжал пешеход на зеленый сигнал светофора, а пешеход выбежал на дорогу на красный свет.

Самого момента ДТП на видео нет, но видно, как автомобиль протащил на капоте сбитого пешехода несколько метров, затем человек упал и не двигался.

В ГИБДД пояснили, что авария произошла в 7:30 утра на перекрестке Карла Маркса и Профсоюза. Мужчина после столкновения серьезно пострадал и был доставлен в больницу.