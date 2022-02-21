Красноярский департамент транспорта возглавил бывший замначальника МВД Тюменской области Эдуард Радченко

Эдуард Радченко Фото: департамент транспорта Красноярска

В Красноярском департаменте транспорта новый руководитель. Как сообщает администрация города, новым начальником стал экс-замруководителя МВД по Тюменской области Эдуард Радченко. Он приступил к своим обязанностям с 21 февраля.

Ранее ведомство возглавлял Александр Годованюк.

Эдуард Радченко родом из Красноярска, в 1994 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2009 году – Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция». Начинал службу в красноярском подразделении уголовного розыска, дослужился до заместителя начальника управления МВД Тюменской области.

Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней, имеет нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД».