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Общество21 февраля 2022 6:15

Красноярский департамент транспорта возглавил бывший замначальника МВД Тюменской области Эдуард Радченко

Он приступил к работе с 21 февраля
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Эдуард Радченко Фото: департамент транспорта Красноярска

Эдуард Радченко Фото: департамент транспорта Красноярска

В Красноярском департаменте транспорта новый руководитель. Как сообщает администрация города, новым начальником стал экс-замруководителя МВД по Тюменской области Эдуард Радченко. Он приступил к своим обязанностям с 21 февраля.

Ранее ведомство возглавлял Александр Годованюк.

Эдуард Радченко родом из Красноярска, в 1994 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2009 году – Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция». Начинал службу в красноярском подразделении уголовного розыска, дослужился до заместителя начальника управления МВД Тюменской области.

Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней, имеет нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД».