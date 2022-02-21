Жителя Красноярска, осквернившего мемориальный комплекс Победы, отправили на принудительное лечение

Фото: Администрация Ленинского района

Жителя Красноярска, осквернившего мемориальный комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, суд отправил на принудительное лечение. Как сообщает Следственный комитет, экспертиза выявила у мужчины психиатрическое расстройство, не дающее ему адекватно воспринимать свои действия.

Вандализм произошел в сентябре 2021 года. 31-летний мужчина в ночь с 8 на 9 сентября опрокинул на тумбы Мемориального комплекса, содержащие информацию о героях фронта и тыла в годы войны, а также мусорные баки, тем самым осквернив мемориал.

Личность осквернителя быстро установили, было заведено уголовное дело по статье «вандализм». Но по результатам судебно-психиатрической экспертизы оказалось, что мужчина ментально не здоров. Суд, учтя этот факт, в качестве наказания отправил его на принудительное лечение в стационар.