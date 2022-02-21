Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 5:27

Жителя Красноярска, осквернившего мемориальный комплекс Победы, отправили на принудительное лечение

У мужчины обнаружено психиатрическое расстройство
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Администрация Ленинского района

Фото: Администрация Ленинского района

Жителя Красноярска, осквернившего мемориальный комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, суд отправил на принудительное лечение. Как сообщает Следственный комитет, экспертиза выявила у мужчины психиатрическое расстройство, не дающее ему адекватно воспринимать свои действия.

Вандализм произошел в сентябре 2021 года. 31-летний мужчина в ночь с 8 на 9 сентября опрокинул на тумбы Мемориального комплекса, содержащие информацию о героях фронта и тыла в годы войны, а также мусорные баки, тем самым осквернив мемориал.

Личность осквернителя быстро установили, было заведено уголовное дело по статье «вандализм». Но по результатам судебно-психиатрической экспертизы оказалось, что мужчина ментально не здоров. Суд, учтя этот факт, в качестве наказания отправил его на принудительное лечение в стационар.