Жители Красноярского края с 21 февраля смогут получить QR-код при наличии антител к коронавирусу

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Жители Красноярского края с 21 февраля могут получить QR-код при наличии антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министерство здравоохранения. Ранее QR-коды выдавались только тем, кто переболел официально или привился от ковида.

Для того, чтобы получить QR-код, нужно подтвердить наличие антител лабораторным путем – поэтому будет необходимо сдать анализы. Количество антител учитываться не будет, главное их наличие. При положительном результате теста на антитела, сертификат будет выдан в течение 3 дней, он появится на портале «Госуслуги».

QR-код будет действовать в течение 6 месяцев с момента получения. Запросить его повторно по этому же основанию будет нельзя.