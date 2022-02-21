В Енисейске пьяную водительницу, сбившую женщину и её сына, приговорили к 4 годам колонии поселения

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске суд вынес обвинительный приговор по делу о ДТП с двумя пешеходами – в августе 2021 года пьяная водительница сбила маму и её 10-летнего сына. Как сообщают в МВД, женщину приговорили к 4 годам колонии поселения.

Авария произошла 30 августа в 11 часов утра на улице Рабоче-Крестьянской в Енисейске. 26-летняя водитель «Субару Импреза» на обочине сбила 47-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. Пострадавшие выжили, но получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Медицинское освидетельствование показало, что автомобилистка была пьяна – 0,97 промилле алкоголя в крови.

Приговор в законную силу еще не вступил.