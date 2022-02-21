В центре Красноярска автобус вылетел с дороги и снёс знак

Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска маршрутный автобус вылетел с проезжей части и снёс знак. Как сообщили в ГИБДД, пострадавших нет.

Авария произошла утром 21 февраля. Водитель автобуса №55 не справился с управлением, и машину вынесло с дороги возле остановки «Театр оперы и балета». К счастью, пешеходов на пути у общественного транспорта не оказалось, автобус врезался в дорожный знак и остановился. Среди пассажиров пострадавших также нет. На месте работают инспекторы ДПС. Из-за чего водитель не смог совладать с автобусом пока неизвестно.