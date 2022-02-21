В Красноярском крае изъяли почти 3 тысячи литров паленого алкоголя, продававшегося в магазинах

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В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела по факту производства и продажи поддельной водки. Как сообщают в МВД, группа людей изготавливала алкоголь, а затем продавала его через магазины Красноярска и Березовки.

Оказалось, что трое мужчин создали цех по производству «паленки» - они разливали поддельную водку по бутылкам, приклеивали этикетки и поставляли алкоголь в небольшие магазины.

В ходе обысков полицейские изъяли около 3 000 литров поддельного алкоголя на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Было заведено уголовное дело по статьям: «производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, организованной группой» и «производство, поставка, хранение, перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».

Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд. Троим мужчинам, организовавшим производство и продажу алкоголя, грозит до 6 лет лишения свобоы.