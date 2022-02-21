В Красноярске пострадали трое детей в результате двух ДТП

Фото: ГИБДД

В Красноярске трое детей пострадали в результате двух ДТП на прошедших выходных. Как сообщают в ГИБДД, все трое малышей получили травмы.

Первая авария произошла на улице Калинина. Водитель автомобиля «Брилианс» не справился с управлением и вылетел на встречку, гед столкнулся с «Ниссан Нот» и «Фольксвагеном Поло». В одном из автомобилей находились двое детей 6 и 4 лет. Малыши получили серьезные травмы.

Второе ДТП произошло на улице Плодовая. Там 37-летняя мама 37-летняя мать везла 6-летнего сына на автомобиле «Тойота Калдина» на тренировку. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Киа Спортедж». В результате аварии 6-летний мальчик пострадал.