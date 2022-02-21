В Красноярском крае дети своими рисунками призывают относиться к природе бережно

Этот рисунок нарисовала Мижгона Абдумаликова Фото: личный архив

Лес, животные, люди – все мы дети природы! Именно это пыталась выразить на своем рисунке Мижгона Абдумаликова из Красноярска. Девочка участвует в творческом конкурсе «Лес глазами детей», который в преддверии Всемирного дня защиты лесов совместно проводит Лесопожарный центр Красноярского края и медиагруппа «Комсомольская правда».

А еще дети рисуют героев, которые охраняют лес от огня. Так на рисунке 7-летней Лизы Москвитиной лесные пожарные спасают от языков пламени гнездо птицы. А Дима Бернацкий нарисовал, как лесной пожар тушат с воздуха.

Рисунок Лизы Москвитиной Фото: личный архив

В Красноярском крае борьбу с огнем в лесах с воздуха и на земле ведут специалисты краевого Лесопожарного центра - это парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, специалисты наземной службы. Уже много лет они не допускают перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

Напоминаем, что к участию в конкурсе приглашаются дети из Красноярского края от 3 до 16 лет. Работы (рисунки или видеоролики) принимаются по 27 февраля. С 28 февраля по 15 марта продлится голосование. До 18 марта подведем итоги, а 21 марта наградим 12 победителей в четырех номинациях.

Дима Бернацкий изобразил, как тушал лесной пожар с воздуха Фото: личный архив

Все подробности на странице конкурса здесь!