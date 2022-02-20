Красноярск оказался лучшим в России по уборке снега Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск оказался лучшим городом России по качеству уборки снега. К такому выводу пришли аналитики портала Superjob.

Качество работы городских служб оценивали жители города. В целом уборку снега красноярцы оценили в 3,13 баллов. Главной претензией участников опроса было чрезмерное, по их мнению, использование реагентов.

Однако отмечается, что лидерству краевой столицы в исследовании помогла погода. Текущая зима в Красноярске оказалась малоснежной, что также сыграло на руку коммунальщикам.

Добавим, что второе место заняла Казань, на третьей строчке Омск.