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Общество20 февраля 2022 10:58

Красноярск оказался лучшим в России по уборке снега

Качество работы коммунальщиков оценивали местные жители
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Красноярск оказался лучшим в России по уборке снега

Красноярск оказался лучшим в России по уборке снега

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск оказался лучшим городом России по качеству уборки снега. К такому выводу пришли аналитики портала Superjob.

Качество работы городских служб оценивали жители города. В целом уборку снега красноярцы оценили в 3,13 баллов. Главной претензией участников опроса было чрезмерное, по их мнению, использование реагентов.

Однако отмечается, что лидерству краевой столицы в исследовании помогла погода. Текущая зима в Красноярске оказалась малоснежной, что также сыграло на руку коммунальщикам.

Добавим, что второе место заняла Казань, на третьей строчке Омск.