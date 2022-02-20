В Красноярском крае коронавирусом заразились 6703 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

20 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 6702 человек. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 301 898 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 5216 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 210705 пациентов.

Число летальных случаев стабильно высокое. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 26 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 811 человек. Госпитализированы 232 человека.