В Красноярском крае осудили водителя за ДТП с шестью пострадавшими Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вынесли приговор 28-летнему уроженцу Иркутской области, допустившему ДТП с шестью пострадавшими. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В августе 2021 года иркутянин, находясь под наркотиками, ехал со стороны Красноярска в сторону Канска. На 916 километре трассы Р-255 он на своем «Мерседесе» выехал на встречку и столкнулся с «Маздой». Последняя от удара съехала в кювет и перевернулась.

Но водитель «Мерседеса» продолжил движение и врезался в «Тойоту». Японская иномарка так же съехала в кювет. Только чудом никто не погиб в страшной аварии, но пострадали 6 человек – три пассажира «Тойоты», в том числе дети 3 и 7 лет, а также водитель и пассажир «Мазды», в том числе 15-летний парень.

- Уярский райсуд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы 3 года 11 месяцев с отбыванием в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года, - передают в МВД по Красноярскому краю.