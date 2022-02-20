Губернатор Красноярского края съездил на рыбалку с внуками. Фото: uss_av

19 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс провел на рыбалке с внуками. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме.

Теплый субботний день красноярский губернатор решил провести на природе. Об увлечении Александра Усса рыбалкой было известно давно, к этому виду досуга он решил привить и своих внуков.

И, по словам главы региона, он на верном пути:

- Рыбацкое дело деда в надёжных руках, - написал Александр Усс.