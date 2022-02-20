В Красноярске 16-летний парень пропал после похода в гости к отцу Фото: Мария ЛЕНЦ

19 февраля в Красноярске без вести пропал 16-летний Павел Деревянкин. Как рассказала «КП-Красноярск» руководитель волонтеров Оксана Василишина, парень исчез после похода в гости к отцу.

Павел вышел из квартиры своего отца на Инициаторов, 10 в 13:00 часов 19 февраля. Сам мальчик живет недалеко – на Шевченко, 70. Это около получаса пешим шагом. Но домой Павел так и не вернулся.

Приметы мальчика: рост 165-170 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы средней длины. Был одет в черную куртку, вязаную шапку, черные спортивные штаны и красные кроссовки.

Всем у кого есть информация о месте нахождения Павла волонтеры просят позвонить в дежурную часть №8 – 8-391-266-94-18 или волонтерам – 8-950-99-66-066.