На острове Татышев в Красноярске появится комплекс с бассейнами Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Сергей Еремин рассказал о благоустройстве острова Татышев. По словам градоначальника, в план входят сразу несколько проектов, один из которых – возведение комплекса с бассейнами.

Так, уже весной в районе Виноградовского моста появится локация «Маленький Татышев» - развлекательная площадка для детей. Также в западной части острова укрепят для водоема, установят деревянную уличную мебель и обустроят пешеходные дорожки из природных материалов.

Кроме того, продолжится озеленение острова, а совместно с инвесторами мэрия планирует построить пляжно-развлекательный комплекс с бассейнами. Обновится и событийная площадка с мобильной сценой.

На острове сделают новую спортивную аллею для занятий спортом – кроссфитом, воркаутом, настольным теннисом и городками. А на востоке острова проложат вело-пешеходную аллею. В будущем она должна стать часть 15-километрового прогулочного пути.

Сергей Еремин отметил, что западная часть Татышева уже с трудом сдерживает наплыв отдыхающих. Поэтому грядет расширение благоустройства на восток. При этом глава города пообещал, что отношение к экосистеме Татышева будет максимально аккуратным.