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Общество20 февраля 2022 3:04

В Красноярске ликвидировали опасную снежную горку

Ее нашли дорожные полицейские
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске ликвидировали опасную снежную горку. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске ликвидировали опасную снежную горку. Фото: ГИБДД Красноярск

19 февраля на улице Матросова в Красноярске полицейские обнаружили опасную снежную горку, на которой катались дети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Опасную горку обнаружили во время патрулирования района. Информацию о ней сразу же передали городским службам, которые засыпали горку песчаной смесью.

В красноярской ГИБДД рассказали, что делать, если вы наткнулись на горку:

- В таких случаях нужно сделать детям замечание и попросить их прекратить опасные кататься с горки, которая выходит на проезжую часть, после чего передать информацию в городскую коммунальную службу по телефону 005.