Якутия готова принять не менее 1,5 тысяч беженцев ЛНР И ДНР Фото: Иван МАКЕЕВ

1,5 тысячи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик могут быть направлены в Якутию. Глава региона Айсен Николаев заявил о готовности региона принять выходцев из этих регионов.

— Крупнейшие компании готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие предприятия поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу, — пояснил Николаев.

Он отметил, что пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.