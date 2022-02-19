Возле клуба Circus в Красноярске девушка стала жертвой нападения. Фото: Телеграм/«Покровка Life»

В Красноярске возле клуба Circus девушка и двое ее спутников стали жертвами нападения. Очевидцы сняли на видео, как избитая красноярка пытается встать с земли, но не находит на это сил.

Сообщается, что все случилось 19 февраля в 4:30 утра. Свидетели произошедшего рассказывают, что нападавших было несколько, пишет «Покровка Life».

В полиции сказали, что сообщений и заявлений о драке к ним не поступало.