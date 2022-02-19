Завод по глубокой переработке зерна появится в Красноярском крае. Фото: правительство Красноярского края

В Шарыповском районе Красноярского края в 2025 году будет запущен в работу завод по глубокой переработке зерна. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Идет разработка проектной документации. Также в планах - прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство и выход на строительную площадку. Запуск производства намечен на 2025 год, — рассказали в пресс-службе губернатора края.

Ожидается, что 20% выращиваемой в регионе пшеницы будут перерабатываться на новом заводе. На выходе будет создаваться клейковина, кормовой белковый концентрат, лизин, а также биоразлагаемый пластик с объемом производства в 50 тысяч тонн в год.

За счет строительства завода краевые власти намерены занять место в нише по созданию биоразлагаемого пластика.