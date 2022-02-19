Семья с маленьким ребенком по дороге в больницу застряла на трассе под Красноярском Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

На трассе под Красноярском застрял автомобиль, на котором семья с маленьким ребенком ехала к врачу. Помощь людям сумели оказать сотрудники ДПС, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Все произошло рано утром 18 февраля по дороге из Приморска в Красноярск. Машину без движения с включенной «аварийкой» на обочине заметили патрульные.

— В «Ладе Ларгус» находились три человека, в том числе 5-летняя девочка. На улице в этот момент было -20 градусов. Поломка автомобиля в пути могла в одночасье поставить под угрозу не только запланированный визит в медицинское учреждение, но и создала опасность для здоровья ребенка и самих родителей,— рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские вызвали второй экипаж, который доставил маму с дочкой к врачу. Отца ребенка инспекторы доставили в ближайший пункт обогрева, где тот остался дожидаться прибытия автоэвакуатора.