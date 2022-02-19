«Учителем года» в Красноярске стала Дина Шлегель Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске прошла церемония награждений лучших школьных учителей и педагогов детских садов. Награда «Учитель года» досталась учительнице начальных классов лицея № 9 Дине Шлегель. «Воспитателем года» стала Ирина Селиванова из детского сада № 167, сообщает городская администрация.

Награды они получили из рук главы города Сергея Еремина.

— В этом году мы впервые наградили лучших педагогов на одном совместном торжественном мероприятии. Такой формат был выбран неслучайно, поскольку мы стремимся к формированию единого сообщества педагогов и воспитателей, чтобы вместе создать интересное образовательное пространство в городе и дать нашим детям всё самое лучшее, — сказал Еремин.

Также были объявлены победители и в других номинациях:

«Лучший педагог-психолог» — Мария Лавицкая (детский сад № 186)

«Лучший учитель-дефектолог» – Зоя Арефьева (детский сад № 257).

«Общественное признание» — Роман Хеникейн (учитель истории и обществознания средней школы №94 ) и Елена Ерикова (воспитатель детского сада №176)