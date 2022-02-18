Из-за строительства метро Красноярск может встать в пробках Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за строительства красноярского метрополитена город ожидают пробки. Это не утверждение, а предположение, но к нему нужно готовиться. Представитель компании «КрасноярскТИСИЗ», разрабатывавшей новый проект подземки, Олег Митволь, рассказал «Проспекту Мира», что работы могут начаться уже этой осенью, а первую ветку запустят уже в 2025 году.

Сам проект метро был разделен на четыре отдельных части по видам работ. Две из них уже прошли госэкспертизу и утверждены. Третья находится на рассмотрении, после этого будут утверждать четвертый проект. Краевое правительство, которое будет заказчиком работ, уже готовит конкурсные документы. Поиск подрядчиков завершится до конца лета. А когда осенью начнутся работы, вот тогда нужно быть готовым к тому, что строители начнут прокладывать сети.

Добавим, что планируемая стоимость первой ветки метро от станции Высотной до Медуниверитета обойдется в 89 миллиардов рублей.