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Происшествия18 февраля 2022 11:42

В одном из районов Красноярского края зафиксировали вспышку бешенства

Дикую лису с бешенством обнаружили в Боготоле
Авторы (2):
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Любовь ГИЗЕЙ
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В одном из районов Красноярского края зафиксировали вспышку бешенства

В одном из районов Красноярского края зафиксировали вспышку бешенства

Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой Россельхознадзор сообщил, что в Боготольском районе зафиксировали вспышку бешенства. Опасное заболевание специалисты обнаружили у дикой лисы, вышедшей к людям. Губернатору края уже направили представление о введении карантина по бешенству.

- Вспышка произошла на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе 1 200 метров, включая территорию поселка Чайковский, - сообщили «Комсомольской правде» – Красноярск в ведомстве.

Ветеринары провели обследование территории, разработали план по ликвидации вспышки: специалисты обошли каждый двор, проверили всех животных. Всех восприимчивых к болезни животных будут вакцинировать. В Россельхознадзоре напомнили, что главным способом предупредить бешенство домашних животных остается вакцинация. Бешенство опасно тем, что легко передается от диких животных к домашним, а также к людям, в результате могут быть серьезные последствия.