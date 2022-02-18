В одном из районов Красноярского края зафиксировали вспышку бешенства Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой Россельхознадзор сообщил, что в Боготольском районе зафиксировали вспышку бешенства. Опасное заболевание специалисты обнаружили у дикой лисы, вышедшей к людям. Губернатору края уже направили представление о введении карантина по бешенству.

- Вспышка произошла на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе 1 200 метров, включая территорию поселка Чайковский, - сообщили «Комсомольской правде» – Красноярск в ведомстве.

Ветеринары провели обследование территории, разработали план по ликвидации вспышки: специалисты обошли каждый двор, проверили всех животных. Всех восприимчивых к болезни животных будут вакцинировать. В Россельхознадзоре напомнили, что главным способом предупредить бешенство домашних животных остается вакцинация. Бешенство опасно тем, что легко передается от диких животных к домашним, а также к людям, в результате могут быть серьезные последствия.