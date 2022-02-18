В Красноярском крае на лесозаготовке рабочего насмерть задавило бревном Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кежемском районе на площадке временного складирования древесины в городе Кодинске произошла трагедия – там погиб рабочий. Госинспекция по труду провела проверку и установила предварительную причину.

Водитель лесовоза разгружал свой грузовик и ослабил механизм натяжения троса, которым были связаны бревна. Длина каждого бревна – по 4 метра, диаметр 40 сантиметров, отсюда и большой вес. По правилам, бревна должны быть скреплены при перевозке двумя тросами, а тут был всего один. В результате одно из них покатилось с прицепа и упало с высоты на водителя. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Sibnovosti.ru со ссылкой на госинспекцию по труду.

Причинами трагедии стали нарушение требований безопасности и отсутствие контроля со стороны должностных лиц. ООО «Сибирская лесопромышленная компания», чей работник погиб, оштрафована, а материалы проверки переданы в прокуратуру и следком.