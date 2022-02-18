В Красноярском крае за сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 7 823 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 18 февраля 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 287 298 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки 7 823 случаев. Госпитализированы в медицинские учреждения за сутки с диагнозом коронавирусная инфекция 393 человека. Если смотреть распределение по городам и районам, наибольшие показатели в Красноярске – 2 899, в Ачинске – 687, Канске 481, Назарово – 281, Ачинском районе – 257, Канском районе – 246.

К сожалению, на сегодня в Красноярском крае погибло уже 9 762 человека, в том числе за минувшие сутки 28, летальность составляет 3.40%. Полностью вылечили от вируса 200 387 человек, в том числе за сутки 4 629, восстановление составляет 69.75%.

И приводим данные по закрытым городам, они не входят в общую статистику. 524 новых случая заболевания COVID-19 в Железногорске, всего с начала пандемии 23 264 случая заражения. В Зеленогорске 179 новых заболевших, а всего – 16 3905.