В Хакасии из-за халатности персонала 25 пожилых людей из частного пансионата заразились коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии в суд направлено уголовно дело в отношении 44-летней женщины-предпринимателя, которая организовала частный пансионат. Ее обвиняют в халатности, в результате которой произошло массовое заболевание COVID-19. Чтобы понять масштабы бедствия, скажем: всего в заведении проживали 32 человека, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в возрасте от 37 лет до 90 года. Заболевшими оказались 25 из них.

По информации, которую предоставили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, дело завели после проверки прокуратуры. Предварительно установлено, что в течение всего 2020 года в пансионате игнорировались санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования. Для работы привлекался персонал со стороны, ему не выдавались средства индивидуальной защиты, помещения убирались без дезинфицирующих средств, не соблюдалась социальная дистанция и так далее.

Учитывая, что пожилые люди находятся в группе риска, для которых заражение ковидом чревато тяжелыми последствиями, имелась реальная опасность для жизни и здоровья пожилых и престарелых граждан, находившихся в приюте.