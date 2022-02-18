В Красноярском крае выберут лучших экспортёров среди местных предпринимателей

Фото: центр "Мой бизнес"

В Красноярском крае пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Экспортёр года». Впервые к участию приглашаются представители не только малого и среднего бизнеса, но и крупные компании и предприятия.

Конкурс проводится для бизнеса региона, специализирующегося на экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг. Лучших будут выбирать в 8 номинациях среди промышленных предприятий, представителей агропромышленного комплекса, сферы услуг и высоких технологий и многих других.

Члены жюри будут оценивать результаты компания за 2021 год. Основные критерии - темпы прироста объёма реализуемой экспортной продукции, география поставок, количество созданных рабочих мест, участие в международных и зарубежных выставках-ярмарках и прочее.

В Красноярском крае организатором конкурса выступит центр «Мой бизнес», оказывающий поддержку экспортёрам в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

- Конкурс призван стимулировать экспортную активность малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий, повысить конкурентоспособность товаров, производимых в крае, а также популяризировать успешный опыт компаний-экспортёров, – отметила руководитель Центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Ольга Тимошенко.

Заявки принимаются до 1 марта 2022 года. Предприниматели могут узнать, как стать участником конкурса, по телефону 8-800-234-0-124, а также в Положении конкурса.

Торжественное подведение итогов регионального этапа состоится 18 марта. Лучшие экспортёры получат право стать участниками федерального этапа, также им вручат дипломы и ценные призы.

Конкурс проводится при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ) и агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Отметим, что в Красноярском крае конкурс «Экспортёр года» проходит уже в пятый раз, является региональным этапом всероссийского конкурса.

Всероссийский конкурс «Экспортёр года» учреждён Правительством РФ и входит в перечень мер нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Церемония награждения лауреатов федерального этапа традиционно проходит на международном экспортном форуме «Сделано в России».