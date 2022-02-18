Красноярские колонии с начала года заработали на продуктах и швейных изделиях 5 миллионов рублей. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Заключенные красноярских колоний за январь реализовали продукцию собственного производства почти на 5 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю, в этом году свою продукцию успешно реализовали ИК-15, ИК-22, КТБ-1, КП-48, ЛИУ-37.

В ведомстве напомнили, что заключенные постоянно участвуют в продовольственных и вещевых выставках и ярмарках со своими товарами народного потребления. В колониях производят мясо, молочную продукцию, хлеб, выращивают овощи, своими руками шьют обувь, одежду и делают различные сувениры.

- Все продукты - натуральные, без добавок и ГМО. Покупателей радует соотношение цены и качества: товары можно приобрести по себестоимости, дешевле, чем в магазинах, - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что за весь прошлый год ГУФСИН заработал на своей продукции более 4 миллиардов 350 миллионов рублей, что на 43% больше, чем в 2020 году. Основными видами производства в колониях являются лесозаготовка, лесопиление и деревообработка, металлообработка, легкая промышленность, сельское хозяйство, животноводство и пищевая промышленность.